Rock ‘n‘ Roll und Flower-Power-Feeling: Open Air im Schlosshof Wolkenstein

Zschopau
Samstagabend wird der Schlosshof Wolkenstein zum Zentrum des Rock ‘n‘ Roll. The Six Pickles lassen den Geist der 50er- bis 70er-Jahre wiederaufleben.
In Wolkenstein lassen am Samstag ab 20 Uhr The Six Pickles den Sound der 50er-, 60er- und 70er-Jahre aufleben: Beat, Rock ‘n‘ Roll und Flower-Power-Feeling unter freiem Himmel im historischen Schlosshof Wolkenstein (bei schlechtem Wetter im Ratskellersaal). The Six Pickles ist eine Burgstädter Beatband, die seit rund 15 Jahren mit...
