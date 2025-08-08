Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro nach Unfall im Erzgebirge

Ein Mann kommt mit seinem Auto in Schönbrunn aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Schönbrunn.

Insgesamt rund 20.000 Euro Sachschaden sind am 7. August bei einem Verkehrsunfall in Schönbrunn entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag berichtet, war ein 73-Jähriger gegen 9.25 Uhr mit seinem Dacia auf der Wolkensteiner Straße (Bundesstraße 101) aus Richtung Floßplatz in Richtung Wolkenstein unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Dacia dabei auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW kam. Die BMW-Fahrerin (51) versuchte noch, dem Zusammenstoß auszuweichen, was jedoch nicht gelang. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen. (bz)