Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Unfall in Schönbrunn entstanden.
Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Unfall in Schönbrunn entstanden. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Unfall in Schönbrunn entstanden.
Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist bei einem Unfall in Schönbrunn entstanden. Bild: Symbolbild/Heiko Küverling - stock.adobe.com
Zschopau
Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro nach Unfall im Erzgebirge
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann kommt mit seinem Auto in Schönbrunn aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Schönbrunn.

Insgesamt rund 20.000 Euro Sachschaden sind am 7. August bei einem Verkehrsunfall in Schönbrunn entstanden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag berichtet, war ein 73-Jähriger gegen 9.25 Uhr mit seinem Dacia auf der Wolkensteiner Straße (Bundesstraße 101) aus Richtung Floßplatz in Richtung Wolkenstein unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Dacia dabei auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW kam. Die BMW-Fahrerin (51) versuchte noch, dem Zusammenstoß auszuweichen, was jedoch nicht gelang. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen. (bz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:54 Uhr
1 min.
Beachvolleyball: Zauberkugel-Tag im Oelsnitzer Freibad beginnt erst mal sportlich
Beim Pokalturnier im Beachvolleyball geht es am Samstag im Oelsnitzer Freibad wieder hoch her.
Zehn Hobbymannschaften aus Oelsnitz und Umgebung kämpfen am Samstag im Freibad Elstergarten um den Zauberpokal, der jetzt Villmann-Security-Cup heißt.
Thomas Gräf
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
30.05.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Alkoholisierte Fahrerin fährt gegen Baum
Auf der B 101 kollidierte am Donnerstagabend ein Peugeot mit einem Baum.
Die 38-Jährige war auf der Bundesstraße 101 unterwegs. Bei Schönbrunn verlor sie die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr gegen einen Baum.
Joseph Wenzel
14:55 Uhr
1 min.
Polizei warnt vor Auto-Einbrüchen: In Freiberg und Döbeln wurden Rucksack und Geldbörsen gestohlen
Unbekannte (Symbolfoto) haben in den vergangenen Tagen in Mittelsachsen Autos aufgebrochen.
Die Täter hatten jeweils die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Die Polizei rät erneut, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen.
FP
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
02.07.2025
1 min.
Erzgebirge: Drei Menschen verletzen sich bei Unfall
Drei Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Tannenberg.
Bei der Kollision in Tannenberg entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel