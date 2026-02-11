Saftige Initiative trifft den Kern: Wie Gelenaus Karnevalisten der Grundschule in ihrem Ort helfen

Schon seit mehr als 20 Jahren unterstützt der 1. GCC die junge Generation mit einem speziellen Fonds. Nun kommt ein neues Projekt dazu, das auf gesunde Ernährung der Kinder abzielt.

Kein Wunder, dass eine große Tombola zum diesjährigen Gelenauer Fasching gehört. „Der 1. GCC spielt verrückt – mit Karten, Würfel und viel Glück" lautet schließlich das Motto der aktuellen Saison. Allerdings steht für die Karnevalisten dabei nicht der Klamauk im Vordergrund, sondern ein ernstes und wichtiges Thema. Es geht um gesunde...