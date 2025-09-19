Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Saskia Krauß muss nicht mehr pendeln: Zschopauer Finanzamt bearbeitet jetzt Leipziger Steuerfälle

Saskia Krauß mit Amtsleiter Dr. Carsten Helmert an ihrem Arbeitsplatz in Zschopau.
Saskia Krauß mit Amtsleiter Dr. Carsten Helmert an ihrem Arbeitsplatz in Zschopau. Bild: Mike Baldauf
Saskia Krauß mit Amtsleiter Dr. Carsten Helmert an ihrem Arbeitsplatz in Zschopau.
Saskia Krauß mit Amtsleiter Dr. Carsten Helmert an ihrem Arbeitsplatz in Zschopau. Bild: Mike Baldauf
Zschopau
Saskia Krauß muss nicht mehr pendeln: Zschopauer Finanzamt bearbeitet jetzt Leipziger Steuerfälle
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heimat, Familie, Freunde – für junge Finanzwirte aus dem Erzgebirge oft kaum vereinbar mit dem Job. Mit Satelliten-Arbeitsplätzen in Zschopau ändert sich das. Ein Pilotprojekt mit Signalwirkung.

Wenn sich Saskia Krauß morgens an ihren Schreibtisch im Finanzamt Zschopau setzt, bearbeitet sie Einkommensteuerfälle – allerdings nicht aus dem Erzgebirge, sondern aus Leipzig. „Eigentlich hätte ich dort sein müssen“, sagt die 21-Jährige aus Chemnitz. „Doch dank des Pilotprojekts kann ich hier in der Nähe meiner Familie und Freunde...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
22.08.2025
3 min.
Neues Kulturhaus im Erzgebirge: Bürgersaal öffnet am Wochenende
Im Saal des Kulturhauses in Zschopau laufen die Vorbereitungen für die Eröffnungsgala.
Neugierige können den modernen Veranstaltungsort in Zschopau an beiden Tagen erkunden. Freigeschaltet ist auch ein Online-Buchungssystem – für Hochzeiten, Geburtstage und andere private Feiern.
Mike Baldauf
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Von Mike Baldauf
2 min.
19.09.2025
2 min.
Kommentar zu Zschopauer Satelliten-Arbeitsplätzen: Win-Win-Win
Meinung
Redakteur
Das Zschopauer Finanzamt.
Junge Finanzwirte bleiben in ihrer Heimat, ländliche Regionen profitieren – und Leipzig wird entlastet. Ein Pilotprojekt, bei dem alle gewinnen.
Mike Baldauf
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
12:51 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 21.09.2025
 9 Bilder
Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
Mehr Artikel