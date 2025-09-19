Saskia Krauß muss nicht mehr pendeln: Zschopauer Finanzamt bearbeitet jetzt Leipziger Steuerfälle

Heimat, Familie, Freunde – für junge Finanzwirte aus dem Erzgebirge oft kaum vereinbar mit dem Job. Mit Satelliten-Arbeitsplätzen in Zschopau ändert sich das. Ein Pilotprojekt mit Signalwirkung.

Wenn sich Saskia Krauß morgens an ihren Schreibtisch im Finanzamt Zschopau setzt, bearbeitet sie Einkommensteuerfälle – allerdings nicht aus dem Erzgebirge, sondern aus Leipzig. „Eigentlich hätte ich dort sein müssen“, sagt die 21-Jährige aus Chemnitz. „Doch dank des Pilotprojekts kann ich hier in der Nähe meiner Familie und Freunde...