Regionale Nachrichten und News
  • Schlamm, Jubel, Bratwurst: So erleben Fans das Enduro-Spektakel „Rund um Zschopau“ im Erzgebirge

Eine rennsportverrückte Familie: Katja Förster, Roberto Schubert, Luisa Förster und Ronny Förster (von links).
Eine rennsportverrückte Familie: Katja Förster, Roberto Schubert, Luisa Förster und Ronny Förster (von links). Bild: Thomas Fritzsch
Eine rennsportverrückte Familie: Katja Förster, Roberto Schubert, Luisa Förster und Ronny Förster (von links).
Eine rennsportverrückte Familie: Katja Förster, Roberto Schubert, Luisa Förster und Ronny Förster (von links). Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Schlamm, Jubel, Bratwurst: So erleben Fans das Enduro-Spektakel „Rund um Zschopau“ im Erzgebirge
Redakteur
Von Georg Müller
Tausende Fans haben am Samstag die Enduro-Fahrer beim Auftakt lautstark unterstützt. Unter ihnen eine rennsportverrückte Familie, die ein unschönes Andenken mitnahm.

Die ersten Endurofahrer begeben sich auf die Strecke, unter dem Jubel vieler Fans. Auch Katja Förster steht mit ihrer rennsportverrückten Familie am Zschopauer Bürgersaal, um am Samstagmorgen den Start mitzuverfolgen.
