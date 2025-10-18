Schlamm, Jubel, Bratwurst: So erleben Fans das Enduro-Spektakel „Rund um Zschopau“ im Erzgebirge

Tausende Fans haben am Samstag die Enduro-Fahrer beim Auftakt lautstark unterstützt. Unter ihnen eine rennsportverrückte Familie, die ein unschönes Andenken mitnahm.

Die ersten Endurofahrer begeben sich auf die Strecke, unter dem Jubel vieler Fans. Auch Katja Förster steht mit ihrer rennsportverrückten Familie am Zschopauer Bürgersaal, um am Samstagmorgen den Start mitzuverfolgen.