MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Ex-Endurosportler Derrick Görner war beim DM-Auftakt in Dahlen als Track Inspector unterwegs.
Ex-Endurosportler Derrick Görner war beim DM-Auftakt in Dahlen als Track Inspector unterwegs. Foto: Thomas Fritzsch
Florian Görner war in der ersten Runde mit dem Fahrerhemd seines Idols Nick Emmrich unterwegs.
Florian Görner war in der ersten Runde mit dem Fahrerhemd seines Idols Nick Emmrich unterwegs. Foto: Thomas Fritzsch
Mit einem Sieg ist Pascal Sadecki aus Zschopau in die neue Saison gestartet.
Mit einem Sieg ist Pascal Sadecki aus Zschopau in die neue Saison gestartet. Foto: Thomas Fritzsch
Ex-Endurosportler Derrick Görner war beim DM-Auftakt in Dahlen als Track Inspector unterwegs.
Ex-Endurosportler Derrick Görner war beim DM-Auftakt in Dahlen als Track Inspector unterwegs. Foto: Thomas Fritzsch
Florian Görner war in der ersten Runde mit dem Fahrerhemd seines Idols Nick Emmrich unterwegs.
Florian Görner war in der ersten Runde mit dem Fahrerhemd seines Idols Nick Emmrich unterwegs. Foto: Thomas Fritzsch
Mit einem Sieg ist Pascal Sadecki aus Zschopau in die neue Saison gestartet.
Mit einem Sieg ist Pascal Sadecki aus Zschopau in die neue Saison gestartet. Foto: Thomas Fritzsch
Zschopau
Enduro-Urgestein wird zum Track Inspector
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Auftakt der Deutschen Enduro-Meisterschaft war mit Derrick Görner ein alter Bekannter dabei. Während es ihm um die Sicherheit ging, waren andere Erzgebirger auf Top-Zeiten aus – mit Erfolg.

Das erste Frühlingswochenende hat zahlreiche Motorsport-Fans nach Nordsachsen gelockt. Grund war der Auftakt zur Deutschen Enduro-Meisterschaft und des Deutschen Enduro-Cups. Die 30. Internationale ADAC-Geländefahrt „Rund um Dahlen“ stellte den ersten von sieben DM-Läufen dar – und lockte knapp 300 Fahrer aus fünf Nationen an den Start....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
18.03.2026
4 min.
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Das sind die heißesten Anwärter aus dem Erzgebirge
Der Zschopauer Pascal Sadecki visiert bei den Junioren 1 den Titel an.
Mit der Geländefahrt „Rund um Dahlen“ wird am Sonntag die neue Saison eröffnet. Viel vorgenommen haben sich auch die Starter aus der Region, wobei ein Junior auf den ganz großen Wurf hofft.
Thomas Fritzsch
13.03.2026
3 min.
Erzgebirger beendet Superenduro-Europameisterschaft in den Top Ten
Florian Görner zum vorerst letzten Mal vor großer Hallenkulisse.
Beim Finale der internationalen Hallenserie in Frankreich ging es für Florian Görner in der Gesamtwertung noch einen Platz nach unten. Auf sein Abschneiden ist der Dittmannsdorfer dennoch stolz.
Thorsten Horn
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel