Enduro-Urgestein wird zum Track Inspector

Zschopau
Zum Auftakt der Deutschen Enduro-Meisterschaft war mit Derrick Görner ein alter Bekannter dabei. Während es ihm um die Sicherheit ging, waren andere Erzgebirger auf Top-Zeiten aus – mit Erfolg.
Das erste Frühlingswochenende hat zahlreiche Motorsport-Fans nach Nordsachsen gelockt. Grund war der Auftakt zur Deutschen Enduro-Meisterschaft und des Deutschen Enduro-Cups. Die 30. Internationale ADAC-Geländefahrt „Rund um Dahlen“ stellte den ersten von sieben DM-Läufen dar – und lockte knapp 300 Fahrer aus fünf Nationen an den Start....
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