Deutsche Enduro-Meisterschaft: Das sind die heißesten Anwärter aus dem Erzgebirge

Zschopau
Mit der Geländefahrt „Rund um Dahlen“ wird am Sonntag die neue Saison eröffnet. Viel vorgenommen haben sich auch die Starter aus der Region, wobei ein Junior auf den ganz großen Wurf hofft.
Sportler und Fans des Geländesports dürfen sich freuen: Am kommenden Sonntag beginnt die neue Saison der Deutschen Enduro-Meisterschaft. Schauplatz des ersten Schlagabtauschs – insgesamt stehen fünf Stationen auf dem Programm, darunter zwei Doppelveranstaltungen – ist die Dahlener Heide. Dort richtet der MSC Dahlen zum nunmehr 30. Mal die...
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