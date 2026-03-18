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Der Zschopauer Pascal Sadecki visiert bei den Junioren 1 den Titel an.
Der Zschopauer Pascal Sadecki visiert bei den Junioren 1 den Titel an. Foto: Thomas Fritzsch
Vizemeister Kevin Nieschalk (E1) will es in dieser Saison wieder krachen lassen.
Vizemeister Kevin Nieschalk (E1) will es in dieser Saison wieder krachen lassen. Foto: Thomas Fritzsch
DM-Aufsteiger Kenny Riedel hat in den Wintermonaten sehr viel trainiert.
DM-Aufsteiger Kenny Riedel hat in den Wintermonaten sehr viel trainiert. Foto: Thomas Fritzsch
Der Zschopauer Pascal Sadecki visiert bei den Junioren 1 den Titel an.
Der Zschopauer Pascal Sadecki visiert bei den Junioren 1 den Titel an. Foto: Thomas Fritzsch
Vizemeister Kevin Nieschalk (E1) will es in dieser Saison wieder krachen lassen.
Vizemeister Kevin Nieschalk (E1) will es in dieser Saison wieder krachen lassen. Foto: Thomas Fritzsch
DM-Aufsteiger Kenny Riedel hat in den Wintermonaten sehr viel trainiert.
DM-Aufsteiger Kenny Riedel hat in den Wintermonaten sehr viel trainiert. Foto: Thomas Fritzsch
Zschopau
Deutsche Enduro-Meisterschaft: Das sind die heißesten Anwärter aus dem Erzgebirge
Von Andreas Bauer
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Mit der Geländefahrt „Rund um Dahlen“ wird am Sonntag die neue Saison eröffnet. Viel vorgenommen haben sich auch die Starter aus der Region, wobei ein Junior auf den ganz großen Wurf hofft.

Sportler und Fans des Geländesports dürfen sich freuen: Am kommenden Sonntag beginnt die neue Saison der Deutschen Enduro-Meisterschaft. Schauplatz des ersten Schlagabtauschs – insgesamt stehen fünf Stationen auf dem Programm, darunter zwei Doppelveranstaltungen – ist die Dahlener Heide. Dort richtet der MSC Dahlen zum nunmehr 30. Mal die...
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