Schlechtes Wetter: Straßenbau im mittleren Erzgebirge stockt – Sperrungen verlängert

Zschopau
Witterungsbedingte Verzögerungen im Straßenbau sorgen dafür, dass Straßen in Borstendorf und Großolbersdorf länger gesperrt bleiben.
Das aktuell schlechte Wetter in der Region macht dem Straßenbau einen Strich durch die Rechnung. Wie das Landratsamt mitteilt, verzögern sich witterungsbedingt die Bauarbeiten an mehreren Straßen im mittleren Erzgebirge. Bestehende Sperrungen bleiben deshalb länger bestehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.