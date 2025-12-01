Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Schlechtes Wetter: Straßenbau im mittleren Erzgebirge stockt – Sperrungen verlängert

Zwei Straßensperrungen im mittleren Erzgebirge werden verlängert.
Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Zwei Straßensperrungen im mittleren Erzgebirge werden verlängert.
Zwei Straßensperrungen im mittleren Erzgebirge werden verlängert. Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf/stock.adobe.com
Schlechtes Wetter: Straßenbau im mittleren Erzgebirge stockt – Sperrungen verlängert
Von Joseph Wenzel
Witterungsbedingte Verzögerungen im Straßenbau sorgen dafür, dass Straßen in Borstendorf und Großolbersdorf länger gesperrt bleiben.

Das aktuell schlechte Wetter in der Region macht dem Straßenbau einen Strich durch die Rechnung. Wie das Landratsamt mitteilt, verzögern sich witterungsbedingt die Bauarbeiten an mehreren Straßen im mittleren Erzgebirge. Bestehende Sperrungen bleiben deshalb länger bestehen.
