Schlechtes Wetter: Straßenbau im mittleren Erzgebirge stockt – Sperrungen verlängert

Witterungsbedingte Verzögerungen im Straßenbau sorgen dafür, dass Straßen in Borstendorf und Großolbersdorf länger gesperrt bleiben.

Das aktuell schlechte Wetter in der Region macht dem Straßenbau einen Strich durch die Rechnung. Wie das Landratsamt mitteilt, verzögern sich witterungsbedingt die Bauarbeiten an mehreren Straßen im mittleren Erzgebirge. Bestehende Sperrungen bleiben deshalb länger bestehen.