Schülergespräch im Erzgebirge: Sächsischer Landtagspräsident trifft wunden Punkt

Bei seiner Tagestour mit dem erzgebirgischen Landrat Rico Anton machte Alexander Dierks als erstes am Zschopauer Gymnasium Station. Es war ein Besuch, auf den viele Schüler offenbar gewartet hatten.

Diesmal waren es die Schüler selbst, die Hausaufgaben verteilen konnten – und das auch noch an prominente Gäste. Diese Gelegenheit packte Santino Gläser beim Schopf. „Sprechen sie weiterhin mit jungen Leuten wie uns“, sagte der Zwölftklässler des Zschopauer Gymnasiums und richtete damit einen Appell an Sachsens Landtagspräsident... Diesmal waren es die Schüler selbst, die Hausaufgaben verteilen konnten – und das auch noch an prominente Gäste. Diese Gelegenheit packte Santino Gläser beim Schopf. „Sprechen sie weiterhin mit jungen Leuten wie uns“, sagte der Zwölftklässler des Zschopauer Gymnasiums und richtete damit einen Appell an Sachsens Landtagspräsident...