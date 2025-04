Schwerer Unfall im Erzgebirge: Drei Verletzte und 46.000 Euro Schaden

Die Chemnitzer Polizei gibt Details des Unfalls an der Kreuzung zur Bundesstraße in Wolkenstein. Ein Audi und ein Skoda stoßen zusammen.

Drei Verletzte und ein geschätzter Schaden von 46.000 Euro – das ist die Bilanz eines schweren Unfalls am Freitag in Wolkenstein. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, befuhr gegen 7.30 Uhr eine 68-jährige Audi-Fahrerin die Großolbersdorfer Straße (K 8170). An der Kreuzung zur B 101 bog sie links auf die Bundesstraße in Richtung...