Schwerer Unfall im Erzgebirge: E-Bike-Fahrer gegen Windschutzscheibe geschleudert

Auf der Staatsstraße 222 zwischen Falkenbach und Abzweig Neundorf wurde ein Mann schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der Staatsstraße 222 zwischen Falkenbach und Abzweig Neundorf hat sich am Sonntag gegen 11 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines VW war in Richtung Falkenbach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit einem E-Bike-Fahrer kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe...