Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.
Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Bild: André März
Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.
Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Bild: André März
Zschopau
Schwerer Unfall im Erzgebirge: E-Bike-Fahrer gegen Windschutzscheibe geschleudert
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Staatsstraße 222 zwischen Falkenbach und Abzweig Neundorf wurde ein Mann schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Auf der Staatsstraße 222 zwischen Falkenbach und Abzweig Neundorf hat sich am Sonntag gegen 11 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines VW war in Richtung Falkenbach unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit einem E-Bike-Fahrer kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
1 min.
Zwei Schwerverletzte nach Unfällen im Erzgebirge
Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen schwer verletzt.
Eine Fußgängerin und ein Radfahrer wurden bei Unfällen in Lößnitz und Lauter schwer verletzt.
Babette Zaumseil
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
19:00 Uhr
5 min.
Ringersaison beginnt im Erzgebirge mit einem Klassiker
Richtig heiß auf die Saison zeigten sich die Ringer des RV Thalheim beim Sommertrainingslager in Zinnowitz. Am Samstag zum Saisonauftakt steht gleich das Derby gegen Aue II an.
Bereits dieses Wochenende und damit eine Woche früher als ursprünglich geplant, startet der RV Thalheim in die neue Regionalliga-Runde. Im Vergleich mit dem FC Erzgebirge Aue II könnte es Überraschungen geben.
Holger Hähnel
19:00 Uhr
3 min.
HSG-Handballer auf der Zielgeraden: Am Freitag steigt schon der letzte Heimtest
Freuen sich auf den nächsten Test: Die HSG-Männer um Trainer Uwe Lange.
Die Freiberger Regionalliga-Handballer erwarten den alten Rivalen aus Pirna in der Ernst-Grube-Halle. Sechs Ausfälle erschweren allerdings die Planungen des HSG-Trainers.
Steffen Bauer
30.06.2025
1 min.
Leichtverletzte bei zwei Unfällen im Erzgebirge
Zwei Unfälle haben sich in Neudorf und in Neundorf ereignet.
Der Schaden bei den beiden Unfällen in Neudorf und Neundorf beläuft sich auf rund 10.000 Euro.
Babette Zaumseil
Mehr Artikel