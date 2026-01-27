„Sie wird uns fehlen“: Hilmersdorfer „Tante-Emma-Laden“ schließt

35 Jahre lang war Hella Richters Laden fester Bestandteil des Dorfes. Jetzt geht die Inhaberin in den Ruhestand – und lässt eine Lücke zurück. Warum der Abschied schwerfällt, aber unausweichlich ist.

Hella Richters Lebensmittelgeschäft ist mehr als ein Laden – dort kennt man sich. Die Atmosphäre ist herzlich, denn die Biographien von Kunden und der Inhaberin sind verwoben. Viele ihrer Kunden kaufen seit der Gründung im Jahr 1991 bei Hella Richter ein. Manche sogar schon vorher, als das Geschäft zu DDR-Zeiten noch zur Handelsorganisation... Hella Richters Lebensmittelgeschäft ist mehr als ein Laden – dort kennt man sich. Die Atmosphäre ist herzlich, denn die Biographien von Kunden und der Inhaberin sind verwoben. Viele ihrer Kunden kaufen seit der Gründung im Jahr 1991 bei Hella Richter ein. Manche sogar schon vorher, als das Geschäft zu DDR-Zeiten noch zur Handelsorganisation...