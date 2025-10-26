Spektakulär und laut im Erzgebirge: Auf den Spuren des Phänomens Getzenrodeo

Tausende Zuschauer sind am Wochenende wieder zur Kultveranstaltung in den Drebacher Ortsteil Grießbach gepilgert. Mittendrin ein Getzenrodeo-Neuling von der „Freien Presse“.

Das Getzenrodeo ist ein Lauf um die Weltmeisterschaft im Hard-Enduro. Wobei hard – auf Deutsch hart – das völlig falsche Wort ist. Extrem oder verrückt trifft das, was sich alle zwei Jahre in Grießbach im Erzgebirge abspielt, viel eher. Als ein wenig verrückt gelten nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die tausenden Fans, die es stets in...