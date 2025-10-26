Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Getzenrodeo in Grießbach lockt stets tausende Zuschauer in den Wald. Sie feuern die Fahrer begeistert an.
Das Getzenrodeo in Grießbach lockt stets tausende Zuschauer in den Wald. Sie feuern die Fahrer begeistert an. Bild: Thomas Fritzsch
Das Getzenrodeo in Grießbach lockt stets tausende Zuschauer in den Wald. Sie feuern die Fahrer begeistert an.
Das Getzenrodeo in Grießbach lockt stets tausende Zuschauer in den Wald. Sie feuern die Fahrer begeistert an. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Spektakulär und laut im Erzgebirge: Auf den Spuren des Phänomens Getzenrodeo
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tausende Zuschauer sind am Wochenende wieder zur Kultveranstaltung in den Drebacher Ortsteil Grießbach gepilgert. Mittendrin ein Getzenrodeo-Neuling von der „Freien Presse“.

Das Getzenrodeo ist ein Lauf um die Weltmeisterschaft im Hard-Enduro. Wobei hard – auf Deutsch hart – das völlig falsche Wort ist. Extrem oder verrückt trifft das, was sich alle zwei Jahre in Grießbach im Erzgebirge abspielt, viel eher. Als ein wenig verrückt gelten nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die tausenden Fans, die es stets in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
22.10.2025
3 min.
„Kartoffelreibe“, „Buttermilchrinne“, „Speckschwarte“ – Pikante Prüfungen bei der nächsten Enduro-WM im Erzgebirge
Der Brite Mitch Brightmore beim GetzenRodeo 2023. Auch am Wochenende werden viele Zuschauer beim Freiluft-Spektakel nahe Zschopau erwartet.
Nur eine Woche nach dem klassischen Enduro „Rund um Zschopau“ kommt die Hard-Weltmeisterschaft der Kletterkünstler nach Grießbach: Aber was verbirgt sich hinter GetzenRodeo?
Thorsten Horn
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
23.10.2025
4 min.
Grießbacher Getzenpfanne ist angeheizt für die FIM-Hard-Enduro-Weltmeisterschaft
Manuel Lettenbichler (rechts) aus Bayern und der Brite Billy Bolt, hier bei einem Besuch im Deutschen Enduro-Museum in Zschopau, sind in Grießbach die heißesten Anwärter auf den Sieg.
Sportler und Fans dürfen sich beim Getzen-Rodeo auf eine drei Kilometer lange Runde mit vielen Leckerbissen freuen. Als Favorit gilt wieder Manuel Lettenbichler, doch auch drei Briten sind heiß.
Thomas Fritzsch
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel