Dank Enduro-Highlights: Erzgebirge für zwei Wochenenden im weltweiten Fokus

Die Region um Zschopau hat sich 2025 einmal mehr als Hochburg des Geländesports erwiesen. Erst wurden in der Motorradstadt die Weltmeister gekürt, wenige Tage später wurde es in Grießbach spektakulär.

Ausnahmezustand hat im Oktober im mittleren Erzgebirge geherrscht. Motorsport-Fans vieler Länder blickten in diese Zeit auf die Region. Viele waren sogar direkt vor Ort, um ihre Idole anzufeuern. Schließlich machten gleich zwei Weltmeisterschaften in Zschopau sowie in Grießbach Station. Zunächst erwies sich die Motorradstadt als würdiger...