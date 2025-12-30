MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim GetzenRodeo kämpfte sich auch der Drebacher Kenny Lötzsch unter anderem durch die Kartoffelreibe.
Beim GetzenRodeo kämpfte sich auch der Drebacher Kenny Lötzsch unter anderem durch die Kartoffelreibe. Bild: Thomas Fritzsch
Beim GetzenRodeo kämpfte sich auch der Drebacher Kenny Lötzsch unter anderem durch die Kartoffelreibe.
Beim GetzenRodeo kämpfte sich auch der Drebacher Kenny Lötzsch unter anderem durch die Kartoffelreibe. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Dank Enduro-Highlights: Erzgebirge für zwei Wochenenden im weltweiten Fokus
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Region um Zschopau hat sich 2025 einmal mehr als Hochburg des Geländesports erwiesen. Erst wurden in der Motorradstadt die Weltmeister gekürt, wenige Tage später wurde es in Grießbach spektakulär.

Ausnahmezustand hat im Oktober im mittleren Erzgebirge geherrscht. Motorsport-Fans vieler Länder blickten in diese Zeit auf die Region. Viele waren sogar direkt vor Ort, um ihre Idole anzufeuern. Schließlich machten gleich zwei Weltmeisterschaften in Zschopau sowie in Grießbach Station. Zunächst erwies sich die Motorradstadt als würdiger...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.10.2025
5 min.
Dank 300 Helfern: Getzenrodeo begeistert im Erzgebirge 10.000 Zuschauer
Bei seinem Heimspiel landete der Drebacher Kenny Lötzsch auf Platz 49.
Mit atemberaubenden Fahrmanövern hat die Hard-Enduro-Weltelite das riesige Publikum im Erzgebirge wieder einmal fasziniert. Möglich war das alles nur, weil im Hintergrund viele Leute mit anpackten.
Thomas Fritzsch
11:23 Uhr
4 min.
Jemen: Verteidigungsabkommen mit den Emiraten beendet
Die Separatisten des südlichen Übergangsrats (STC) werden von den Emiraten unterstützt. (Archivbild)
Im Kampf gegen die Huthi-Miliz im Jemen sind die Emirate und Saudi-Arabien eigentlich wichtige Verbündete. Doch nun eskaliert die Gewalt zwischen den Partnern überraschend schnell.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
22.10.2025
3 min.
„Kartoffelreibe“, „Buttermilchrinne“, „Speckschwarte“ – Pikante Prüfungen bei der nächsten Enduro-WM im Erzgebirge
Der Brite Mitch Brightmore beim GetzenRodeo 2023. Auch am Wochenende werden viele Zuschauer beim Freiluft-Spektakel nahe Zschopau erwartet.
Nur eine Woche nach dem klassischen Enduro „Rund um Zschopau“ kommt die Hard-Weltmeisterschaft der Kletterkünstler nach Grießbach: Aber was verbirgt sich hinter GetzenRodeo?
Thorsten Horn
11:30 Uhr
4 min.
Worüber sich das Vogtland 2025 aufgeregt hat
Das Problem-WC am Oberen Bahnhof in Plauen.
Welche Aufreger und Possen haben im ablaufenden Jahr für Schlagzeilen gesorgt? „Freie Presse“ lässt die vergangenen Monate Revue passieren.
Tino Beyer
29.12.2025
2 min.
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Annett Honscha
Mehr Artikel