Stadtblick-Bewohner in Zschopau feiern: Diese Neuerung macht ihr Leben leichter

Die Wiese vor dem fünfgeschossigen Wohnblock in Zschopau wird zur Mikro-Festmeile. Bratwurst, Bier und Sonnenschein locken rund 50 Bewohner an. Ein besonderer Anlass vereint die Gemeinschaft an diesem Tag.

Die Wiese vor dem Stadtblick in Zschopau hat sich in eine Mikro-Festmeile verwandelt. Es gibt Bratwurst, Bier und Limonade. Rund 50 Bewohner sitzen an Biertischgarnituren, plaudern und stoßen an. Bei strahlendem Sonnenschein an diesem Donnerstagnachmittag spielen die Erz-Harmonists auf. Die Stadtblick-Bewohner feiern die Fertigstellung der... Die Wiese vor dem Stadtblick in Zschopau hat sich in eine Mikro-Festmeile verwandelt. Es gibt Bratwurst, Bier und Limonade. Rund 50 Bewohner sitzen an Biertischgarnituren, plaudern und stoßen an. Bei strahlendem Sonnenschein an diesem Donnerstagnachmittag spielen die Erz-Harmonists auf. Die Stadtblick-Bewohner feiern die Fertigstellung der...