1300 Quadratmeter für Büros, Tests und 3D-Druck: Mogatec hat den Neubau in Drebach eingeweiht. Konzernvertreterin Karen Tebar spricht von „besten Rahmenbedingungen“ – und nennt eine erfreuliche Zahl.

Hinter großen Glasflächen, viel Holz und klarer Linienführung soll künftig das entstehen, was im harten Wettbewerb der Gartentechnik entscheidend ist: Tempo. Mit einem Neubau für die Entwicklungsabteilung hat Mogatec am Mittwoch im Drebacher Ortsteil Grießbach sein neues Entwicklungszentrum offiziell eingeweiht. Der Standort, seit Februar...