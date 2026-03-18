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Pavel Kubicka (vorn) und Adrian Schauer gehören zu den knapp 30 Entwicklern, die in dem neuen Gebäude arbeiten.
Pavel Kubicka (vorn) und Adrian Schauer gehören zu den knapp 30 Entwicklern, die in dem neuen Gebäude arbeiten. Foto: Andreas Bauer
Projektleiter Rick Gründig (rechts) zeigt Karen Tebar, der stellvertretenden Beiratsvorsitzenden von Stihl, eines der neu entwickelten Produkte.
Projektleiter Rick Gründig (rechts) zeigt Karen Tebar, der stellvertretenden Beiratsvorsitzenden von Stihl, eines der neu entwickelten Produkte. Foto: Andreas Bauer
Das neue Mogatec-Entwicklungszentrum: Vom ersten Spatenstich bis zur offiziellen Einweihung sind knapp 22 Monate vergangenen.
Das neue Mogatec-Entwicklungszentrum: Vom ersten Spatenstich bis zur offiziellen Einweihung sind knapp 22 Monate vergangenen. Foto: Andreas Bauer
Anfang Mai 2024 erfolgte auf dem Mogatec-Gelände der Erste Spatenstich für das Entwicklungszentrum.
Anfang Mai 2024 erfolgte auf dem Mogatec-Gelände der Erste Spatenstich für das Entwicklungszentrum. Foto: Andreas Bauer/Archiv
Pavel Kubicka (vorn) und Adrian Schauer gehören zu den knapp 30 Entwicklern, die in dem neuen Gebäude arbeiten.
Pavel Kubicka (vorn) und Adrian Schauer gehören zu den knapp 30 Entwicklern, die in dem neuen Gebäude arbeiten. Foto: Andreas Bauer
Projektleiter Rick Gründig (rechts) zeigt Karen Tebar, der stellvertretenden Beiratsvorsitzenden von Stihl, eines der neu entwickelten Produkte.
Projektleiter Rick Gründig (rechts) zeigt Karen Tebar, der stellvertretenden Beiratsvorsitzenden von Stihl, eines der neu entwickelten Produkte. Foto: Andreas Bauer
Das neue Mogatec-Entwicklungszentrum: Vom ersten Spatenstich bis zur offiziellen Einweihung sind knapp 22 Monate vergangenen.
Das neue Mogatec-Entwicklungszentrum: Vom ersten Spatenstich bis zur offiziellen Einweihung sind knapp 22 Monate vergangenen. Foto: Andreas Bauer
Anfang Mai 2024 erfolgte auf dem Mogatec-Gelände der Erste Spatenstich für das Entwicklungszentrum.
Anfang Mai 2024 erfolgte auf dem Mogatec-Gelände der Erste Spatenstich für das Entwicklungszentrum. Foto: Andreas Bauer/Archiv
Zschopau
Stihl-Tochter Mogatec eröffnet neues Entwicklungszentrum: Mehr Tempo für Akku-Geräte aus dem Erzgebirge
Redakteur
Von Mike Baldauf
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1300 Quadratmeter für Büros, Tests und 3D-Druck: Mogatec hat den Neubau in Drebach eingeweiht. Konzernvertreterin Karen Tebar spricht von „besten Rahmenbedingungen“ – und nennt eine erfreuliche Zahl.

Hinter großen Glasflächen, viel Holz und klarer Linienführung soll künftig das entstehen, was im harten Wettbewerb der Gartentechnik entscheidend ist: Tempo. Mit einem Neubau für die Entwicklungsabteilung hat Mogatec am Mittwoch im Drebacher Ortsteil Grießbach sein neues Entwicklungszentrum offiziell eingeweiht. Der Standort, seit Februar...
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