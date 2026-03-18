Zschopau
1300 Quadratmeter für Büros, Tests und 3D-Druck: Mogatec hat den Neubau in Drebach eingeweiht. Konzernvertreterin Karen Tebar spricht von „besten Rahmenbedingungen“ – und nennt eine erfreuliche Zahl.
Hinter großen Glasflächen, viel Holz und klarer Linienführung soll künftig das entstehen, was im harten Wettbewerb der Gartentechnik entscheidend ist: Tempo. Mit einem Neubau für die Entwicklungsabteilung hat Mogatec am Mittwoch im Drebacher Ortsteil Grießbach sein neues Entwicklungszentrum offiziell eingeweiht. Der Standort, seit Februar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.