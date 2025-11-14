Stülpner-Schenke: Diese Burg im Erzgebirge bekommt ein neues Bistro

Die Burg Scharfenstein soll durch den Polarzauber demnächst viele Blicke auf sich ziehen. Fleißig gewerkelt wird in dem historischen Gemäuer aber auch aus gastronomischen Gründen.

Schweinegulasch mit Sauerkraut und böhmischen Hefeknödeln, das vegetarische Angebot mit Gemüsesticks und Kräuterquark beziehungsweise Yuzu-Creme oder doch lieber die fluffigen Pfannkuchen mit Puderzucker und Apfelmus? Vor dieser schwierigen Entscheidung stehen bald die Besucher der Burg Scharfenstein, denn das Ausflugsziel erhält nach der... Schweinegulasch mit Sauerkraut und böhmischen Hefeknödeln, das vegetarische Angebot mit Gemüsesticks und Kräuterquark beziehungsweise Yuzu-Creme oder doch lieber die fluffigen Pfannkuchen mit Puderzucker und Apfelmus? Vor dieser schwierigen Entscheidung stehen bald die Besucher der Burg Scharfenstein, denn das Ausflugsziel erhält nach der...