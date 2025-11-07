Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Wehrleiter Jörg Aurich (r.) ist begeistert von einer ultra-schnellen Internetverbindung im neuen Gerätehaus. Michael Schubert (l.) zeigt die Dose, die das schnelle Internet ins Haus bringt. Bild: Robby Schubert
Wehrleiter Jörg Aurich (r.) ist begeistert von einer ultra-schnellen Internetverbindung im neuen Gerätehaus. Michael Schubert (l.) zeigt die Dose, die das schnelle Internet ins Haus bringt. Bild: Robby Schubert
Wehrleiter Jörg Aurich (r.) ist begeistert von einer ultra-schnellen Internetverbindung im neuen Gerätehaus. Michael Schubert (l.) zeigt die Dose, die das schnelle Internet ins Haus bringt.
Wehrleiter Jörg Aurich (r.) ist begeistert von einer ultra-schnellen Internetverbindung im neuen Gerätehaus. Michael Schubert (l.) zeigt die Dose, die das schnelle Internet ins Haus bringt. Bild: Robby Schubert
Zschopau
Ultra-schnelles Internet: Kommune im Erzgebirge erhält ersten Glasfaseranschluss
Von Robby Schubert
Mit dem Anschluss der ersten Glasfaserleitung geht in Venusberg der Ausbau mit dem schnellen Internet in die letzte Runde. Als Erstes erhielt die Feuerwehr ihren Anschluss.

Es ist der erste Glasfaser-Anschluss, der in dieser Woche in Venusberg in Betrieb genommen wurde. Und das in einem systemrelevantem Gebäude: dem neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Venusberg. Bevor am Wochenende die Kameraden mit den Fahrzeugen vom alten Standort am Dorfteich in ihr neues Domizil im Gewerbegebiet umziehen, konnte mit dem...
