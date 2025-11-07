Ultra-schnelles Internet: Kommune im Erzgebirge erhält ersten Glasfaseranschluss

Mit dem Anschluss der ersten Glasfaserleitung geht in Venusberg der Ausbau mit dem schnellen Internet in die letzte Runde. Als Erstes erhielt die Feuerwehr ihren Anschluss.

Es ist der erste Glasfaser-Anschluss, der in dieser Woche in Venusberg in Betrieb genommen wurde. Und das in einem systemrelevantem Gebäude: dem neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Venusberg. Bevor am Wochenende die Kameraden mit den Fahrzeugen vom alten Standort am Dorfteich in ihr neues Domizil im Gewerbegebiet umziehen, konnte mit dem... Es ist der erste Glasfaser-Anschluss, der in dieser Woche in Venusberg in Betrieb genommen wurde. Und das in einem systemrelevantem Gebäude: dem neuen Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Venusberg. Bevor am Wochenende die Kameraden mit den Fahrzeugen vom alten Standort am Dorfteich in ihr neues Domizil im Gewerbegebiet umziehen, konnte mit dem...