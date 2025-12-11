MENÜ
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der B 174 ereignet.
Ein Unfall hat sich am Donnerstagmorgen auf der B 174 ereignet.
Zschopau
Unfall auf B 174: 24-jährige Fahrerin kommt nach Überschlag ins Krankenhaus
Von Joseph Wenzel
Ein Unfall auf der Bundesstraße 174 sorgt am Donnerstagmorgen für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat inzwischen weitere Details bekanntgegeben.

Nach dem Unfall am Donnerstagmorgen auf der B 174 zwischen Zschopau und Gornau liegen nun weitere Details der Polizei vor. Demnach war eine 24-jährige Frau gegen 7 Uhr in einem Peugeot in Richtung Marienberg unterwegs, als sie in der Ausfahrt Zschopau-Nord von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich.
