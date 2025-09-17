Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei wurde Dienstagnacht nach Wolkenstein gerufen.
Die Polizei wurde Dienstagnacht nach Wolkenstein gerufen. Bild: Symbolbild/Marcus Brandt/dpa
Die Polizei wurde Dienstagnacht nach Wolkenstein gerufen.
Die Polizei wurde Dienstagnacht nach Wolkenstein gerufen. Bild: Symbolbild/Marcus Brandt/dpa
Zschopau
Unfall in Wolkenstein mit 1,24 Promille
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Ein Seat prallte auf einen stehenden VW-Transporter. Der Fahrer war offensichtlich alkoholisiert.

Dienstagnacht gegen 22:20 Uhr war der 56-jährige Fahrer eines Seat in Wolkenstein in der Großrückerswalder Straße (K 8150) in Wolkenstein unterwegs. Dabei kollidierte der Seat mit einem auf der Straße haltenden VW-Transporter (Fahrerin: 43). Danach kam der Seat nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Betonmast. Insgesamt...
