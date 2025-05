Venga-Venga-Party kommt ins Erzgebirge

Die Venga-Venga-Party bringt Kult-Disco-Feeling nach Zschopau. Erwartet wird ein Stargast, der nicht das erste Mal in der Stadt auftritt.

Am 31. Mai wird der Parkplatz vor dem ehemaligen MZ-Werk in Zschopau zur Bühne für ein ganz besonderes Event: Die deutschlandweit bekannte Venga-Venga-Partyreihe kommt erstmals in die Motorradstadt – mit jeder Menge 90er-Jahre-Vibes, Showelementen und einem ganz besonderen Gaststar. Ab 20 Uhr lassen Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo aus...