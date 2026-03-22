MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Von Kinderliedern bis hin zu aktuellen Schlager- und Pop-Hits hatte Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo (hinten) alles dabei.
Von Kinderliedern bis hin zu aktuellen Schlager- und Pop-Hits hatte Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo (hinten) alles dabei. Foto: Andreas Bauer
Für Sammy Winkler und seine Schwester Amy war die Teenie-Party ein cooles Erlebnis.
Für Sammy Winkler und seine Schwester Amy war die Teenie-Party ein cooles Erlebnis. Foto: Andreas Bauer
Mit seinem Team kümmerte sich Jörg Ponsong vom Jugendclub-Verein um den Jugendschutz und einen Info-Stand des High-Point.
Mit seinem Team kümmerte sich Jörg Ponsong vom Jugendclub-Verein um den Jugendschutz und einen Info-Stand des High-Point. Foto: Andreas Bauer
Von Kinderliedern bis hin zu aktuellen Schlager- und Pop-Hits hatte Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo (hinten) alles dabei.
Von Kinderliedern bis hin zu aktuellen Schlager- und Pop-Hits hatte Andreas Falk alias DJ Andy LaToggo (hinten) alles dabei. Foto: Andreas Bauer
Für Sammy Winkler und seine Schwester Amy war die Teenie-Party ein cooles Erlebnis.
Für Sammy Winkler und seine Schwester Amy war die Teenie-Party ein cooles Erlebnis. Foto: Andreas Bauer
Mit seinem Team kümmerte sich Jörg Ponsong vom Jugendclub-Verein um den Jugendschutz und einen Info-Stand des High-Point.
Mit seinem Team kümmerte sich Jörg Ponsong vom Jugendclub-Verein um den Jugendschutz und einen Info-Stand des High-Point. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Teenie-Party in Zschopau wird zum Volltreffer
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben am Samstag in der Motorradstadt die Premiere eines Events genossen, das sie gern öfter erleben würden. Auch der örtliche Jugendclub steht hinter dem Projekt.

Bereits im November hatte die Premiere der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal einen großen Erfolg dargestellt. Bevor diese Veranstaltung am Samstag auch bei ihrer zweiten Auflage für eine gut gefüllte Tanzfläche und beste Stimmung sorgte, gab es noch eine andere gelungene Premiere. Vor dem eigenen Besuch brachte so mancher Partygast...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:26 Uhr
1 min.
Motorradunfall bei Crottendorf - Mann schwer verletzt
Der Mann kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. (Symbolbild)
Mit seinem Motorrad prallt ein 48-Jähriger bei Crottendorf gegen einen Baum und verletzt sich schwer. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.
20.03.2026
3 min.
Party im Doppel: Wo im mittleren Erzgebirge gleich zweimal gefeiert wird
Anfang November legte DJ Partyshaker der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal auf.
Am Wochenende ist viel in der Region los. In Zschopau gibt es eine Partypremiere, und auch in Marienberg heißt es an den freien Tagen „volles Programm“.
Joseph Wenzel, Andreas Bauer
23.03.2026
4 min.
Nichts mehr wie zuvor: Wie ein junger Familienvater aus Zwickau gegen Krebs kämpft
Ob Chemo-Therapie oder nächtliches Windelnwechseln: Patrick Stanik (mit Tochter Helena) und seine Frau Luisa halten zusammen.
Patrick Stanik war 35, als bei ihm Krebs festgestellt wurde. Ärzte hatten ihn aufgegeben. Damit wollte er sich nicht abfinden. Vor wenigen Monaten ist er Vater geworden. Und möchte nun anderen Krebspatienten in der Region Zwickau helfen.
Elsa Middeke
23.03.2026
2 min.
Karriereende: Olympiasiegerin aus dem Erzgebirge gibt Zeitpunkt bekannt
Ihr größter Erfolg: Mit Victoria Carl (r.) gewann Katharina Hennig in einem legendären Rennen Gold im Teamsprint bei den Olympischen Spielen 2022.
Bereits Ende vergangenen Jahres hat Katharina Hennig Dotzler verkündet, dass die Olympischen Spiele in Italien ihre letzten sein werden. Nun äußert sich die Erzgebirgerin auch zum Ende ihrer erfolgreichen Karriere.
Sandra Häfner
08.03.2026
4 min.
Die letzten Partynächte der Plauener Disko-Legende Friedbert Sammler: „Das ist echt Hardcore“
Friedbert „Sammy“ Sammler (links) und sein Kompagnon Jürgen Höfer ließen die Discokugel bis spät in die Nacht rotieren.
Mehr als 800 Partygäste feierten Samstagnacht in der ausverkauften Plauener Festhalle zum letzten Mal ihre „Tanzbar“. Für wen das neben dem 70-jährigen DJ Sammy noch ein Abschied war.
Thomas Voigt
07:23 Uhr
2 min.
Gold- und Silberpreise im freien Fall
Doch kein sicherer Hafen? Der Goldpreis fällt weiter.
Wer im Iran-Krieg auf Gold gesetzt hat, braucht starke Nerven. So schnell wie es beim Preis nach oben ging, geht es nun auch nach unten.
Mehr Artikel