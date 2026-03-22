Teenie-Party in Zschopau wird zum Volltreffer

Zschopau
Mehr als 100 Kinder und Jugendliche haben am Samstag in der Motorradstadt die Premiere eines Events genossen, das sie gern öfter erleben würden. Auch der örtliche Jugendclub steht hinter dem Projekt.
Bereits im November hatte die Premiere der Ü-30-Partynacht im Zschopauer Bürgersaal einen großen Erfolg dargestellt. Bevor diese Veranstaltung am Samstag auch bei ihrer zweiten Auflage für eine gut gefüllte Tanzfläche und beste Stimmung sorgte, gab es noch eine andere gelungene Premiere. Vor dem eigenen Besuch brachte so mancher Partygast...
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