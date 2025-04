Verfolgt und vernichtet: Ausstellung erinnert an das Schicksal einer Zschopauer Familie

In der Reichspogromnacht 1938 wurde das Bekleidungsgeschäft der jüdischen Familie Motulsky zerstört. Niemand durfte ihr helfen. Was damals passierte, wird in diesem Monat in einer Garage dokumentiert.

Was geschieht, wenn Menschen aus dem öffentlichen Leben verschwinden - ausgelöscht durch ein System der Verfolgung und Vernichtung? Die Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ rückt Einzelschicksale aus der Zeit des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Zur Eröffnung am 14. April steht die jüdische Familie Motulsky exemplarisch im... Was geschieht, wenn Menschen aus dem öffentlichen Leben verschwinden - ausgelöscht durch ein System der Verfolgung und Vernichtung? Die Ausstellung „Jedes Opfer hat einen Namen“ rückt Einzelschicksale aus der Zeit des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Zur Eröffnung am 14. April steht die jüdische Familie Motulsky exemplarisch im...