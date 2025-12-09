Vom Original zur Miniatur: Wie ein Modellbauer das „Volksflugzeug“ aus dem Erzgebirge neu erschuf

Im Sommer 1932 beschloss DKW-Chef Jørgen Skafte Rasmussen, im Erzgebirge ein Einsitzer-Kleinflugzeug zu bauen. Ein Modellbauer aus Zschopau ließ sich über 90 Jahre später von der Erla Me 5 inspirieren.

Es war im Sommer 1932, als Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr aus Bettensweiler, dem heutigen Wangen im Allgäu, persönlich ins Erzgebirge reiste, um DKW-Chef Jørgen Skafte Rasmussen in seiner Zschopauer Villa aufzusuchen. Im Schlepptau seines Pkw präsentierte ihm der Flugzeugbauer seine jüngste Neuentwicklung, das sportlicher...