Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Vom Original zur Miniatur: Wie ein Modellbauer das „Volksflugzeug“ aus dem Erzgebirge neu erschuf

Lothar Hahn präsentierte die Mini-Ausführung des Kleinflugzeugs an der Rasmussen-Villa und damit dort, wo im Sommer 1932 die Geschichte des Kleinflugzeugbaus im Erzgebirge begann.
Lothar Hahn präsentierte die Mini-Ausführung des Kleinflugzeugs an der Rasmussen-Villa und damit dort, wo im Sommer 1932 die Geschichte des Kleinflugzeugbaus im Erzgebirge begann. Bild: Thomas Fritzsch
Im Sommer 1932 reiste Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr ins Erzgebirge. Im Schlepptau seines Pkw seine jüngste Neuentwicklung, das Einsitzer-Kleinflugzeug Me 5.
Im Sommer 1932 reiste Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr ins Erzgebirge. Im Schlepptau seines Pkw seine jüngste Neuentwicklung, das Einsitzer-Kleinflugzeug Me 5. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
So sah der Prototyp der Erla Me 5 D - 2378 aus.
So sah der Prototyp der Erla Me 5 D - 2378 aus. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Der Flugmodellbauer erschuf innerhalb eines halben Jahres die Modellvariante des „Volksflugzeuges“ im Maßstab 1:4. Der Pilot ist geschnitzt worden.
Der Flugmodellbauer erschuf innerhalb eines halben Jahres die Modellvariante des „Volksflugzeuges“ im Maßstab 1:4. Der Pilot ist geschnitzt worden. Bild: Thomas Fritzsch
Lothar Hahn präsentierte die Mini-Ausführung des Kleinflugzeugs an der Rasmussen-Villa und damit dort, wo im Sommer 1932 die Geschichte des Kleinflugzeugbaus im Erzgebirge begann.
Lothar Hahn präsentierte die Mini-Ausführung des Kleinflugzeugs an der Rasmussen-Villa und damit dort, wo im Sommer 1932 die Geschichte des Kleinflugzeugbaus im Erzgebirge begann. Bild: Thomas Fritzsch
Im Sommer 1932 reiste Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr ins Erzgebirge. Im Schlepptau seines Pkw seine jüngste Neuentwicklung, das Einsitzer-Kleinflugzeug Me 5.
Im Sommer 1932 reiste Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr ins Erzgebirge. Im Schlepptau seines Pkw seine jüngste Neuentwicklung, das Einsitzer-Kleinflugzeug Me 5. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
So sah der Prototyp der Erla Me 5 D - 2378 aus.
So sah der Prototyp der Erla Me 5 D - 2378 aus. Bild: Repro: Thomas Fritzsch
Der Flugmodellbauer erschuf innerhalb eines halben Jahres die Modellvariante des „Volksflugzeuges“ im Maßstab 1:4. Der Pilot ist geschnitzt worden.
Der Flugmodellbauer erschuf innerhalb eines halben Jahres die Modellvariante des „Volksflugzeuges“ im Maßstab 1:4. Der Pilot ist geschnitzt worden. Bild: Thomas Fritzsch
Zschopau
Vom Original zur Miniatur: Wie ein Modellbauer das „Volksflugzeug“ aus dem Erzgebirge neu erschuf
Von Thomas Fritzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sommer 1932 beschloss DKW-Chef Jørgen Skafte Rasmussen, im Erzgebirge ein Einsitzer-Kleinflugzeug zu bauen. Ein Modellbauer aus Zschopau ließ sich über 90 Jahre später von der Erla Me 5 inspirieren.

Es war im Sommer 1932, als Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr aus Bettensweiler, dem heutigen Wangen im Allgäu, persönlich ins Erzgebirge reiste, um DKW-Chef Jørgen Skafte Rasmussen in seiner Zschopauer Villa aufzusuchen. Im Schlepptau seines Pkw präsentierte ihm der Flugzeugbauer seine jüngste Neuentwicklung, das sportlicher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.06.2025
5 min.
Legendäres Flugzeug kehrt ins Erzgebirge zurück
Die Erla 5A bei ihrem Flug über die Region Schwarzenberg am Sonnabendvormittag.
Im Schwarzenberger Ortsteil Erla sollte einst ein „Volksflugzeug“ gebaut werden. Enthusiasten aus der Schweiz waren am Wochenende mit dem weltweit wohl letzten Exemplar im Erzgebirge zu Besuch. Und mit zwei weiteren Oldtimern.
Kjell Riedel
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
16.10.2025
4 min.
70 Jahre „Rund um Zschopau“: Wie die IFA-ES 250 Motorradgeschichte schrieb
Harald Linke (Nummer 52) war 1955 bei „Rund um Zschopau“ auf der neuen IFA-ES 250 unterwegs.
Vor genau 70 Jahren startete in Zschopau die erste Geländefahrt „Rund um Zschopau“. Ein Prototyp aus dem Motorradwerk sorgte damals für Aufsehen. Zeitzeugen wie Woldemar Lange erinnern sich an waghalsige Fahrten und eine Maschine, die die Szene begeisterte.
Thomas Fritzsch
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
Mehr Artikel