Vom Original zur Miniatur: Wie ein Modellbauer das „Volksflugzeug“ aus dem Erzgebirge neu erschuf

Zschopau
Im Sommer 1932 beschloss DKW-Chef Jørgen Skafte Rasmussen, im Erzgebirge ein Einsitzer-Kleinflugzeug zu bauen. Ein Modellbauer aus Zschopau ließ sich über 90 Jahre später von der Erla Me 5 inspirieren.
Es war im Sommer 1932, als Flugkonstrukteur Franz Xaver Mehr aus Bettensweiler, dem heutigen Wangen im Allgäu, persönlich ins Erzgebirge reiste, um DKW-Chef Jørgen Skafte Rasmussen in seiner Zschopauer Villa aufzusuchen. Im Schlepptau seines Pkw präsentierte ihm der Flugzeugbauer seine jüngste Neuentwicklung, das sportlicher...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.