Von Abbaden bis Hutzenomd: Lebendiger Adventskalender verdeutlicht Grünhainichens Vielfalt

Zschopau
Viele Kommunen wollen die Adventszeit mit täglichen kulturellen Angeboten bereichern. Während dabei mancherorts Türchen frei bleiben, mangelt es im Dorf der Engel nicht an Ideen und Aktivitäten.
Seit seiner Premiere 2018 ist der Lebendige Adventskalender in Grünhainichen und seinen Ortsteilen zu einer Tradition geworden. „In der heutigen schnelllebigen Zeit legen die Leute wieder mehr Wert darauf, zusammenzukommen und Bräuche zu bewahren“, schildert Stefanie Zickmantel vom zuständigen Heimatverein ihre Eindrücke. Auch diesmal habe...
