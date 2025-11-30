Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Von Line Dance bis Trampolin-Akrobatik: Weihnachtsshow im Erzgebirge findet großen Anklang

Für Akrobatik waren bei der Weihnachtsshow in erster Linie die Jumper der Trampolin-Gruppe zuständig.
Für Akrobatik waren bei der Weihnachtsshow in erster Linie die Jumper der Trampolin-Gruppe zuständig. Bild: Andreas Bauer
Dank der jungen Tänzerinnen vom Tanzwerk hatte der Weihnachtsmann genügend Rentiere.
Dank der jungen Tänzerinnen vom Tanzwerk hatte der Weihnachtsmann genügend Rentiere. Bild: Andreas Bauer
Wichtel Lasse führte das Publikum durch die knapp zweistündige Weihnachtsshow.
Wichtel Lasse führte das Publikum durch die knapp zweistündige Weihnachtsshow. Bild: Andreas Bauer
Insgesamt beteiligten sich zehn Gruppen der Zschopauer Tanzschule am Programm.
Insgesamt beteiligten sich zehn Gruppen der Zschopauer Tanzschule am Programm. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Von Line Dance bis Trampolin-Akrobatik: Weihnachtsshow im Erzgebirge findet großen Anklang
Von Andreas Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem fast zweistündigen Programm haben die Gruppen des Zschopauer Tanzwerks gezeigt, was sie jede Woche üben. Die Premiere weckte so viel Begeisterung, dass es eine Fortsetzung geben könnte.

Als der Vorhang fiel, da brauchte Bianca Hertel gar nicht erst auf das Feedback der 430 Gäste zu warten. „Alle sind mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen“, sagt die Leiterin des Zschopauer Tanzwerks, die sich sicher sein konnte, dass die Premiere ihrer Weihnachtsshow ein voller Erfolg war. Obwohl die Tanzschule im neuen...
