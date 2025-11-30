Von Line Dance bis Trampolin-Akrobatik: Weihnachtsshow im Erzgebirge findet großen Anklang

In einem fast zweistündigen Programm haben die Gruppen des Zschopauer Tanzwerks gezeigt, was sie jede Woche üben. Die Premiere weckte so viel Begeisterung, dass es eine Fortsetzung geben könnte.

Als der Vorhang fiel, da brauchte Bianca Hertel gar nicht erst auf das Feedback der 430 Gäste zu warten. „Alle sind mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen“, sagt die Leiterin des Zschopauer Tanzwerks, die sich sicher sein konnte, dass die Premiere ihrer Weihnachtsshow ein voller Erfolg war. Obwohl die Tanzschule im neuen... Als der Vorhang fiel, da brauchte Bianca Hertel gar nicht erst auf das Feedback der 430 Gäste zu warten. „Alle sind mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause gegangen“, sagt die Leiterin des Zschopauer Tanzwerks, die sich sicher sein konnte, dass die Premiere ihrer Weihnachtsshow ein voller Erfolg war. Obwohl die Tanzschule im neuen...