Von Waldkirchen bis Drei-Brüder-Höhe: Ungewöhnlicher Flugverkehr im September über Erzgebirgswald

Annähernd 360 Hektar Wald bekommen in den nächsten Wochen Kalk aus der Luft verabreicht. Was bedeutet das für Waldbesucher?

Anfang September ist über den Wäldern im Gebiet zwischen Drei-Brüder-Höhe und Waldkirchen ungewöhnlicher Flugverkehr zu erwarten: Helikopter, die tonnenweise feines Kalkgestein ausbringen. Was nach einem spektakulären Schauspiel aussieht, ist Teil einer groß angelegten Bodenschutzmaßnahme des Staatsbetriebes Sachsenforst. Zwei Wochen lang...