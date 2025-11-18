Weihnachtsbaum zu groß: Erst Plan B bringt Zschopau ans Ziel

Als die ursprünglich für den Markt gedachte Fichte bereits gefällt war, erwies sich ihr Transport als unmöglich. Allerdings wurde bei der Problemlösung der zusätzliche Aufwand in Grenzen gehalten.

Diesen Arbeitstag wird Simon Pöttrich nicht vergessen. „So etwas ist uns in 35 Jahren noch nie passiert“, sagt der Leiter des Zschopauer Bauhofs. Ganz so lange ist er zwar noch nicht dabei, doch von seinen erfahrenen Mitarbeitern weiß Pöttrich, dass das Aufstellen des Weihnachtsbaums auf dem Markt immer gut funktionierte.