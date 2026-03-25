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Während der Eröffnung der Ausstellung ließ sich Filialleiter Thomas Stanzel von Nicole Musch so manche Feinheit der Kunst erklären.
Während der Eröffnung der Ausstellung ließ sich Filialleiter Thomas Stanzel von Nicole Musch so manche Feinheit der Kunst erklären. Foto: Andreas Bauer
Während der Eröffnung der Ausstellung ließ sich Filialleiter Thomas Stanzel von Nicole Musch so manche Feinheit der Kunst erklären.
Während der Eröffnung der Ausstellung ließ sich Filialleiter Thomas Stanzel von Nicole Musch so manche Feinheit der Kunst erklären. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Wenn der Hausflur zur Galerie wird: Neue Ausstellung in Zschopau
Von Andreas Bauer
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Offizielle Ausstellungen sprechen meistens nur ein bestimmtes Publikum an. Deswegen ist die Krumhermersdorferin Nicole Musch froh, dass ihre Gemälde nun mitten im Alltag zu sehen sind.

Meistens sind es Momente in der Natur oder mit ihrer Familie, die Nicole Musch unbedingt festhalten will. Entweder greift die Künstlerin aus Krumhermersdorf gleich zu Bleistift und Papier, oder sie benutzt zunächst ihre Fotokamera, um sich dann zuhause mit Pinsel und Farbe ans Werk zu machen. 50 bis 80 Stunden braucht sie für Ölgemälde, wie...
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