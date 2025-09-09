Wenn Eltern Theater machen: Dieses Theater begeistert seit 25 Jahren das Erzgebirge

Zschopau
Vor 25 Jahren entstand in Lippersdorf aus einer spontanen Idee ein Elterntheater. „De Äppelgriebse“ bringen seither Kinder und Erwachsene zum Lachen.
„Es war einmal …“ – so fangen Märchen an. Und so beginnt auch die Geschichte der „Äppelgriebse“. Vor 25 Jahren wagten Eltern aus Lippersdorf den Schritt auf die Bühne – zunächst für ihre Kinder, später auch für Senioren und ganze Gemeinden. Einige von ihnen spielen bis heute mit, andere sind dazugekommen. Gemeinsam stehen sie...
