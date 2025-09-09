Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„De Äppelgriebse“ haben dieses Jahr ihr 25. Jubiläum.
„De Äppelgriebse“ haben dieses Jahr ihr 25. Jubiläum. Bild: Lea-Marie Reinke
„De Äppelgriebse" haben dieses Jahr ihr 25. Jubiläum. Bild: Lea-Marie Reinke
„De Äppelgriebse“ haben dieses Jahr ihr 25. Jubiläum. Bild: Lea-Marie Reinke
Zschopau
Wenn Eltern Theater machen: Dieses Theater begeistert seit 25 Jahren das Erzgebirge
Redakteur
Von Lea-Marie Reinke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor 25 Jahren entstand in Lippersdorf aus einer spontanen Idee ein Elterntheater. „De Äppelgriebse“ bringen seither Kinder und Erwachsene zum Lachen.

„Es war einmal …“ – so fangen Märchen an. Und so beginnt auch die Geschichte der „Äppelgriebse“. Vor 25 Jahren wagten Eltern aus Lippersdorf den Schritt auf die Bühne – zunächst für ihre Kinder, später auch für Senioren und ganze Gemeinden. Einige von ihnen spielen bis heute mit, andere sind dazugekommen. Gemeinsam stehen sie...
Mehr Artikel