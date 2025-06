Werkstatt-Konzert im Erzgebirge: Weltbekannter Musiker mischt sich unters Grünhainichener Engelorchester

Zufälligerweise spielt der neueste Elf-Punkte-Engel von Wendt & Kühn die Viola da gamba. Jenes Instrument, mit dem Thomas Fritzsch bekannt geworden ist. Für seinen Besuch gab es aber noch einen Grund.

Als Spezialist für die Viola da gamba hat sich Thomas Fritzsch weltweit einen Namen gemacht. In Hongkong hat er mit seinem historischen Streichinstrument, das sogar schon Mozarts Ohren verwöhnte, sein Publikum ebenso verzaubert wie in New York oder Havanna. Der gebürtige Zwickauer, der zudem an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland...