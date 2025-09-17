Wie aus einer Schocknachricht eine Erfolgsgeschichte wurde: Freie Schule Erzgebirgsblick feiert 20-jähriges Bestehen

Zschopau
Schüler und Lehrer von früher und heute haben gemeinsam das Schuljubiläum gefeiert. Die Stimmung war auch deshalb bestens, weil die Gelenauer Einrichtung ohne Sorgen in die Zukunft blicken kann.
Zwei Kinder hätten damals gefehlt: An den Grund, der 2005 alles ins Rollen brachte, kann sich Ole Fleischer noch gut erinnern. „Schon die Jahre zuvor war es knapp gewesen“, sagt der Gelenauer. Dank einer Sonderregelung habe die Erwin-Hartsch-Mittelschule in seinem Heimatort aber immer wieder Fünftklässler aufnehmen können, doch damit war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.