Wie erzgebirgische Rassekaninchenzüchter mit einer Tombola ihre Nachwuchsarbeit ankurbeln

27 Züchter werden am Wochenende bei der Ausstellung in Grießbach ihre Tiere präsentieren. Dazu gehört auch ein junger Lokalmatador, der an gleicher Stelle bei der Tombola einst den Hauptpreis zog.

Bei dieser Veranstaltung handele es sich um eine echte Traditionsausstellung, betont Manfred Uhlmann. „Hier wurden schon in den 1950er-Jahren Tiere gezeigt“, so der Vorsitzende des Grießbacher Rassekaninchenzüchtervereins. Dem 72-Jährigen ist der Stolz anzumerken, dass auch am kommenden Wochenende wieder 27 Aussteller im ehemaligen... Bei dieser Veranstaltung handele es sich um eine echte Traditionsausstellung, betont Manfred Uhlmann. „Hier wurden schon in den 1950er-Jahren Tiere gezeigt“, so der Vorsitzende des Grießbacher Rassekaninchenzüchtervereins. Dem 72-Jährigen ist der Stolz anzumerken, dass auch am kommenden Wochenende wieder 27 Aussteller im ehemaligen...