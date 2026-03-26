Wie erzgebirgische Salsa-Fans gute Laune nach Chemnitz bringen

Zschopau
In Tanzkursen hat Marcel Gonzalez schon viele mit seiner Salsa-Leidenschaft angesteckt. Nun will der Großolbersdorfer mit der lateinamerikansichen Lebensfreude ein noch größeres Publikum erreichen.
Besucher des Chemnitzer Kulturzentrums Tietz können sich am Samstag auf eine bunte und lautstarke Überraschung gefasst machen. Zusammen mit mehr als 50 Mitstreitern will Marcel Gonzalez das ehemalige Kaufhaus ab 16 Uhr für wenige Minuten in einen lateinamerikanischen Club verwandeln. Eine große Kulisse muss dafür nicht extra aufgebaut werden,...
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