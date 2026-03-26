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Mit der Organisation des Rueda-de-Casino-Flashmobs will Marcel Gonzalez der Salsa-Popularität in der Region einen Schub verleihen.
Mit der Organisation des Rueda-de-Casino-Flashmobs will Marcel Gonzalez der Salsa-Popularität in der Region einen Schub verleihen. Foto: Andreas Bauer
Beim wöchentlichen Training in Großolbersdorf ist den Tänzern der Spaß stets anzumerken.
Beim wöchentlichen Training in Großolbersdorf ist den Tänzern der Spaß stets anzumerken. Foto: Andreas Bauer
An der „Laguna Gonzalez“ in Großolbersdorf gab es schon die eine oder andere Salsa-Party.
An der „Laguna Gonzalez“ in Großolbersdorf gab es schon die eine oder andere Salsa-Party. Foto: Andreas Bauer
Mit der Organisation des Rueda-de-Casino-Flashmobs will Marcel Gonzalez der Salsa-Popularität in der Region einen Schub verleihen.
Mit der Organisation des Rueda-de-Casino-Flashmobs will Marcel Gonzalez der Salsa-Popularität in der Region einen Schub verleihen. Foto: Andreas Bauer
Beim wöchentlichen Training in Großolbersdorf ist den Tänzern der Spaß stets anzumerken.
Beim wöchentlichen Training in Großolbersdorf ist den Tänzern der Spaß stets anzumerken. Foto: Andreas Bauer
An der „Laguna Gonzalez“ in Großolbersdorf gab es schon die eine oder andere Salsa-Party.
An der „Laguna Gonzalez“ in Großolbersdorf gab es schon die eine oder andere Salsa-Party. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Wie erzgebirgische Salsa-Fans gute Laune nach Chemnitz bringen
Von Andreas Bauer
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In Tanzkursen hat Marcel Gonzalez schon viele mit seiner Salsa-Leidenschaft angesteckt. Nun will der Großolbersdorfer mit der lateinamerikansichen Lebensfreude ein noch größeres Publikum erreichen.

Besucher des Chemnitzer Kulturzentrums Tietz können sich am Samstag auf eine bunte und lautstarke Überraschung gefasst machen. Zusammen mit mehr als 50 Mitstreitern will Marcel Gonzalez das ehemalige Kaufhaus ab 16 Uhr für wenige Minuten in einen lateinamerikanischen Club verwandeln. Eine große Kulisse muss dafür nicht extra aufgebaut werden,...
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