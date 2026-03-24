Wie sich eine Lehrerin im Erzgebirge ihren Traum vom Theater erfüllt

Früher wollte Friederike Mevissen gern Schauspielerin werden. Letztlich folgte sie dem Rat einer Lehrerin und unterrichtet nun am Zschopauer Gymnasium, doch die Bühne spielt auch dabei eine Rolle.

Wenn Tests und Klausuren anstehen, runzelt Ruben Schaarschmidt zwar ab und zu mal die Stirn. „Das ist schon nervig“, gesteht der zwölfjährige Venusberger, der aber selbst dann trotzdem weiter eifrig seinen Text verinnerlicht. Schließlich hat er sich ganz bewusst dafür entschieden, in der Theatergruppe des Zschopauer Gymnasiums aktiv zu... Wenn Tests und Klausuren anstehen, runzelt Ruben Schaarschmidt zwar ab und zu mal die Stirn. „Das ist schon nervig“, gesteht der zwölfjährige Venusberger, der aber selbst dann trotzdem weiter eifrig seinen Text verinnerlicht. Schließlich hat er sich ganz bewusst dafür entschieden, in der Theatergruppe des Zschopauer Gymnasiums aktiv zu...