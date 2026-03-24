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Am Dienstagnachmittag ging in der Aula des Zschopauer Gymnasiums die erste Durchlaufprobe über die Bühne.
Am Dienstagnachmittag ging in der Aula des Zschopauer Gymnasiums die erste Durchlaufprobe über die Bühne. Foto: Andreas Bauer
Gespannt verfolgt Lehrerin Friederike Mevissen die erste große Probe des neuen Stücks „Momo“.
Gespannt verfolgt Lehrerin Friederike Mevissen die erste große Probe des neuen Stücks „Momo“. Foto: Andreas Bauer
Als Techniker der Theatergruppe kümmert sich Achtklässler Pepe Knoch um das digitale Bühnenbild und den Ton.
Als Techniker der Theatergruppe kümmert sich Achtklässler Pepe Knoch um das digitale Bühnenbild und den Ton. Foto: Andreas Bauer
Am Dienstagnachmittag ging in der Aula des Zschopauer Gymnasiums die erste Durchlaufprobe über die Bühne.
Am Dienstagnachmittag ging in der Aula des Zschopauer Gymnasiums die erste Durchlaufprobe über die Bühne. Foto: Andreas Bauer
Gespannt verfolgt Lehrerin Friederike Mevissen die erste große Probe des neuen Stücks „Momo“.
Gespannt verfolgt Lehrerin Friederike Mevissen die erste große Probe des neuen Stücks „Momo“. Foto: Andreas Bauer
Als Techniker der Theatergruppe kümmert sich Achtklässler Pepe Knoch um das digitale Bühnenbild und den Ton.
Als Techniker der Theatergruppe kümmert sich Achtklässler Pepe Knoch um das digitale Bühnenbild und den Ton. Foto: Andreas Bauer
Zschopau
Wie sich eine Lehrerin im Erzgebirge ihren Traum vom Theater erfüllt
Von Andreas Bauer
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Früher wollte Friederike Mevissen gern Schauspielerin werden. Letztlich folgte sie dem Rat einer Lehrerin und unterrichtet nun am Zschopauer Gymnasium, doch die Bühne spielt auch dabei eine Rolle.

Wenn Tests und Klausuren anstehen, runzelt Ruben Schaarschmidt zwar ab und zu mal die Stirn. „Das ist schon nervig“, gesteht der zwölfjährige Venusberger, der aber selbst dann trotzdem weiter eifrig seinen Text verinnerlicht. Schließlich hat er sich ganz bewusst dafür entschieden, in der Theatergruppe des Zschopauer Gymnasiums aktiv zu...
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