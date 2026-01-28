Winterleuchten im Erzgebirge: Kleiner Ort feiert ein großes Jubiläum

Für die Waldkirchener hat ihre Ortspyramide eine ganz besondere Bedeutung. Kein Wunder also, dass sie den 50. Geburtstag des großen Kunstwerks gebührend feiern wollen.

Wie immer stellte das Anschieben der Waldkirchener Pyramide vor dem ersten Advent ein großes Event dar. Noch größer wird nun aber das Fest, das mit dem nahenden Abbau einhergeht. „Wir wollen den 50. Geburtstag dieses Kunstwerks gebührend feiern. Im Dezember war noch so viel mehr los, jetzt ist es dagegen ein Highlight“, erklärt...