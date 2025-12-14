Zerstörungswut im Erzgebirge: Böse Überraschung für Autobesitzer am Sonntagmorgen

In der Nacht sind auf einem Parkplatz in Zschopau an mehreren Autos die Heckscheiben eingeschlagen worden. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag an mehreren Fahrzeugen Heckscheiben eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei waren die Autos auf den Parkdecks des Krankenhauses Zschopau an der Alten Marienberger Straße abgestellt. Derzeit sind 13 betroffene Fahrzeuge unterschiedlicher Marken bekannt.