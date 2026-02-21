MENÜ
Dieses Haus an der Wiesenstraße in Zschopau soll in Kürze versteigert werden.
Bild: Andreas Bauer
Dieses Haus an der Wiesenstraße in Zschopau soll in Kürze versteigert werden.
Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Zschopau: Altstadt-Haus unter dem Hammer
Redakteur
Von Mike Baldauf
Marktnah – trotzdem leer: In der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG kommt ein Reihenendhaus unter den Hammer. Was der Katalog über Zustand und Rahmenbedingungen verrät, macht den Termin für Bieter spannend.

Ein Reihenhaus aus dem 19. Jahrhundert, keine 250 Meter vom Zschopauer Markt entfernt – und doch seit Längerem leerstehend: In der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG kommt das Wohnhaus an der Wiesenstraße 24 unter den Hammer. Mindestgebot: 25.000 Euro.
