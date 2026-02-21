Zschopau: Altstadt-Haus unter dem Hammer

Zschopau
Marktnah – trotzdem leer: In der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG kommt ein Reihenendhaus unter den Hammer. Was der Katalog über Zustand und Rahmenbedingungen verrät, macht den Termin für Bieter spannend.
Ein Reihenhaus aus dem 19. Jahrhundert, keine 250 Meter vom Zschopauer Markt entfernt – und doch seit Längerem leerstehend: In der Frühjahrsauktion der Sächsischen Grundstücksauktionen AG kommt das Wohnhaus an der Wiesenstraße 24 unter den Hammer. Mindestgebot: 25.000 Euro.
