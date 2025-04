Zschopau: Auf Unfall folgt Fahrerflucht

Der Verursacher fuhr einen roten Pkw und wird nun von der Polizei gesucht. Die Öffentlichkeit wird um Hinweise gebeten.

Die Polizei sucht in Zschopau nach dem Fahrer eines roten Pkw. Er soll am Samstag zwischen 5.50 Uhr und 12.25 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz an der Zschopauer Waldkirchener einen Unfall verursacht und sich pflichtwidrig entfernt haben. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Besitzer eines grauen Seat Leon sein Fahrzeug auf dem Parkplatz abgestellt. Als...