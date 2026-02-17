Zschopau-Nord: Nur Stoppeln, wo Betriebe wachsen sollten

Seit fast zwei Jahren ist die Erweiterungsfläche im Norden der Motorradstadt baureif. Doch wer heute auf das Gelände blickt, sieht vor allem Winterstille. Warum sich trotz fertiger Planung nichts bewegt.

Auf den rund 53.000 Quadratmetern nördlich des bestehenden Gewerbegebietes in Zschopau-Nord wächst bislang vor allem eines: Gras. Mehr als zehn Jahre nach den ersten Erweiterungsplänen und fünf Jahre nach den ersten Grundstücksvergaben ist von Erschließungsarbeiten noch nichts zu sehen. Zwar besteht seit knapp zwei Jahren Baurecht – doch...