Zschopau: Straße am Truschbach und Wartburgberg bald voll gesperrt

Die Stadtverwaltung Zschopau kündigt die Sperrung von zwei Verkehrswegen an. Das sind die Gründe.

Kraftfahrer müssen sich für die kommenden Tage auf zwei Straßensperrungen am Rande der Motorradstadt einstellen. Eine Vollsperrung kündigt die Stadtverwaltung für Donnerstag und Freitag in Zschopenthal auf der Waldkirchener Straße (S 228) an. Wegen Baumpflegearbeiten wird der Verkehrsweg am Wartburgberg in diesem Zeitraum vollständig...