Zschopau: Straßenbeleuchtung wochenlang defekt – jetzt funktioniert das Licht wieder

Zschopau
Besonders an der stark frequentierten Bushaltestelle am Berufsschulzentrum der Motorradstadt hatte der lange Ausfall für Ärger und Sicherheitsbedenken gesorgt. Jetzt ist die Reparatur abgeschlossen – doch die Frage bleibt, warum es so lange dauerte.
Seit Freitag leuchten die Straßenlampen im nördlichen Stadtgebiet von Zschopau wieder. Betroffen von dem Ausfall waren die Bushaltestelle am Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft, die Johann-Gottlob-Pfaff-Straße sowie zwei Wege im August-Bebel-Gebiet. Doch nicht nur für Busfahrer Holger Haase bleibt ein bitterer...
