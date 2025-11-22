Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Zschopau
  • |

  • Zschopau: Straßenbeleuchtung wochenlang defekt – jetzt funktioniert das Licht wieder

Die Bushaltestelle an der Zschopauer Berufsschule ist abgelegen.
Die Bushaltestelle an der Zschopauer Berufsschule ist abgelegen. Bild: Andreas Bauer
Die Bushaltestelle an der Zschopauer Berufsschule ist abgelegen.
Die Bushaltestelle an der Zschopauer Berufsschule ist abgelegen. Bild: Andreas Bauer
Zschopau
Zschopau: Straßenbeleuchtung wochenlang defekt – jetzt funktioniert das Licht wieder
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Besonders an der stark frequentierten Bushaltestelle am Berufsschulzentrum der Motorradstadt hatte der lange Ausfall für Ärger und Sicherheitsbedenken gesorgt. Jetzt ist die Reparatur abgeschlossen – doch die Frage bleibt, warum es so lange dauerte.

Seit Freitag leuchten die Straßenlampen im nördlichen Stadtgebiet von Zschopau wieder. Betroffen von dem Ausfall waren die Bushaltestelle am Beruflichen Schulzentrum für Ernährung, Technik und Wirtschaft, die Johann-Gottlob-Pfaff-Straße sowie zwei Wege im August-Bebel-Gebiet. Doch nicht nur für Busfahrer Holger Haase bleibt ein bitterer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Zschopau-Ortsteil Krumhermersdorf: Kaum Nachfrage beim RVE-Bus – Neue Ideen für den Nahverkehr
Der Busbahnhof in Zschopau. Das zusätzlich Wochenendangebot zwischen Krumhermersdorf und Zschopau ist Ende September ausgelaufen.
Der viermonatige Testlauf für die Wochenendlinie 236 zwischen Krumhermersdorf und Zschopau hat die Erwartungen nicht erfüllt. Warum das Angebot in den Augen von Ortsvorsteher Heiko Gläser scheiterte und welche Alternativen es gibt.
Mike Baldauf
21.11.2025
4 min.
„Ein wirklich schöner Tag“: Der bewegende Blick eines Friedhofsverwalters aus dem Erzgebirge auf den Totensonntag
 4 Bilder
Friedhofsverwalter Christoph Reichel deckt ein Grab mit Reisig ab.
Christoph Reichel erlebt den Friedhof in Zschopau als einen Ort, an dem Trauer und Hoffnung nah beieinanderliegen. Gerade die Wochen vor dem Totensonntag fordern ihn heraus – und berühren in tief.
Mike Baldauf
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
13:20 Uhr
1 min.
Nach Flucht: Polizei beschlagnahmt Auto in Oelsnitz
Am Samstag entzog sich ein 39-Jähriger bei Oelsnitz einer Kontrolle.
Samstagnacht versuchte ein 39-jähriger Kasache auf der B 92 einer Kontrolle zu entkommen. Er wurde gefasst und muss sich mehrfach verantworten.
Ronny Hager
Mehr Artikel