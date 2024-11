Zschopauer Tierschützer können es nun ruhiger angehen lassen

Die Tierschutzstation hat ihre neue Igelranch präsentiert. Die Zahl der stachligen Bewohner hält sich aber in Grenzen. Genau wie die der Stubentiger, obwohl die Katzenschwemme ein Problem bleibt.

In 18 kleinen „Zimmern“ können es sich stachlige Bewohner neuerdings in der Zschopauer Tierschutzstation gut gehen lassen. So viele Plätze umfasst die neu gebaute Igelranch, die am Samstag präsentiert wurde. Allerdings sind aktuell nur drei Gäste zum Überwintern zu Gast. „Das kann ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein“,...