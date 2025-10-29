Glückliche Fügung in Tierheim im Erzgebirge: Worauf das Team nun hofft

Annaberg
Mehrere Katzen-Notfälle werden aktuell im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz versorgt. Zwei von ihnen hatten jedoch Glück im Unglück.
Abgemagert, dehydriert und unterkühlt: So kam Katze Tabea-Berta als Fundtier aus Jöhstadt im Tierheim „Neu-Amerika“ an. Ihr Zustand war laut Leiterin Peggy Kreher kritisch. Ein schwerer Katzenschnupfen kam hinzu. Kein Einzelfall mit Beginn der kälteren Jahreszeit.
