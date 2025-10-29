Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Katze Ursula, im Bild mit Siri Grund, kam als Fundtier ins Tierheim „Neu-Amerika“.
Katze Ursula, im Bild mit Siri Grund, kam als Fundtier ins Tierheim „Neu-Amerika“. Bild: Ronny Küttner
Katze Ursula, im Bild mit Siri Grund, kam als Fundtier ins Tierheim „Neu-Amerika“.
Katze Ursula, im Bild mit Siri Grund, kam als Fundtier ins Tierheim „Neu-Amerika“. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Glückliche Fügung in Tierheim im Erzgebirge: Worauf das Team nun hofft
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Katzen-Notfälle werden aktuell im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz versorgt. Zwei von ihnen hatten jedoch Glück im Unglück.

Abgemagert, dehydriert und unterkühlt: So kam Katze Tabea-Berta als Fundtier aus Jöhstadt im Tierheim „Neu-Amerika“ an. Ihr Zustand war laut Leiterin Peggy Kreher kritisch. Ein schwerer Katzenschnupfen kam hinzu. Kein Einzelfall mit Beginn der kälteren Jahreszeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Fünf Kaninchen in Waldstück im Erzgebirge ausgesetzt: Wie es nun weitergeht
Nathalie Wagner versorgt die offenbar ausgesetzten Kaninchen im Tierheim „Neu-Amerika“.
Im Kleintierbereich des Tierheims „Neu-Amerika“ werden vier junge Kaninchen mit traurigem Schicksal versorgt. Eines lebt nicht mehr.
Annett Honscha
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
18.09.2025
1 min.
Tierheim-Team „Neu-Amerika“ im Erzgebirge lädt zu Fest ein: Was Besucher erwartet
Das Tierheim „Neu-Amerika“ lädt zu einem Fest ein. Im Bild: Leiterin Peggy Kreher.
Das Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz öffnet am Sonnabend für Gäste. Neben Live-Musik und Führungen gibt es ein vielfältiges Programm.
Annett Honscha
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel