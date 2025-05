Zug-Chaos im Erzgebirge: Wurden die ausgebüxten Rinder vom Wolf aufgeschreckt?

Neun Jahre nach einem tragischen Zugunglück mit Kühen bei Scharfenstein kommt es erneut zu einem Vorfall. Zwei Rinder steckten auf den Gleisen bei Dittersdorf fest. Was sind die Gründe?

Kühe haben am frühen Sonntagmorgen den Bahnverkehr zwischen Chemnitz und Aue lahmgelegt. 5.45 Uhr bekam die Bundespolizei einen Hinweis, wonach sich an den Gleisen bei Dittersdorf mehrere Tiere aufhielten. Am Ort des Geschehens trafen die Beamten auf zwei feststeckende Rinder. Daraufhin wurde die Strecke sofort gesperrt. Da die Tiere keine...