Zwei Meter Schnee, viel Gesprächsstoff: Penis-Skulptur ist Drebachs Winter-Aufreger

An prominenter Stelle steht seit wenigen Tagen eine über zwei Meter hohe Schneeskulptur mit eindeutiger Form. Das vergängliche Kunstwerk sorgt für Schmunzeln, Spott und Debatten – und erinnert an frühere Schneeaktionen im Erzgebirge.

Wer auf der Straße aus Richtung Zschopau nach Scharfenstein unterwegs ist, bekommt am Abzweig nach Grießbach einen Anblick, der kurz irritiert – und dann schmunzeln lässt. Auf der kleinen Verkehrsinsel steht dort, schneeweiß und unübersehbar, eine über zwei Meter hohe Skulptur. Ihre Form ist eindeutig, ihr Material vergänglich. Und...