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Es sind natürlich vier Musketiere: Yannik Gräf als D’Artagnan, Fabian Vogt als Aramis, Gregor Roskwitalski als Porthos und Stefan Bleiberschnig als Athos (v.l.) schwören sich ein.
Es sind natürlich vier Musketiere: Yannik Gräf als D’Artagnan, Fabian Vogt als Aramis, Gregor Roskwitalski als Porthos und Stefan Bleiberschnig als Athos (v.l.) schwören sich ein. Foto: Albrecht Holländer
Alexander Donesch als Kardinal Richelieu.
Alexander Donesch als Kardinal Richelieu. Foto: Albrecht Holländer
Stefanie Metzler (l.) und Frank Unger bewiesen, dass es im Theater keine kleinen Rollen gibt: Mit Präzision und feinem Gespür für Timing wurden ihre Auftritte zu heimlichen Glanzpunkten des Abends.
Stefanie Metzler (l.) und Frank Unger bewiesen, dass es im Theater keine kleinen Rollen gibt: Mit Präzision und feinem Gespür für Timing wurden ihre Auftritte zu heimlichen Glanzpunkten des Abends. Foto: Elke Hussel
Es sind natürlich vier Musketiere: Yannik Gräf als D’Artagnan, Fabian Vogt als Aramis, Gregor Roskwitalski als Porthos und Stefan Bleiberschnig als Athos (v.l.) schwören sich ein.
Es sind natürlich vier Musketiere: Yannik Gräf als D’Artagnan, Fabian Vogt als Aramis, Gregor Roskwitalski als Porthos und Stefan Bleiberschnig als Athos (v.l.) schwören sich ein. Foto: Albrecht Holländer
Alexander Donesch als Kardinal Richelieu.
Alexander Donesch als Kardinal Richelieu. Foto: Albrecht Holländer
Stefanie Metzler (l.) und Frank Unger bewiesen, dass es im Theater keine kleinen Rollen gibt: Mit Präzision und feinem Gespür für Timing wurden ihre Auftritte zu heimlichen Glanzpunkten des Abends.
Stefanie Metzler (l.) und Frank Unger bewiesen, dass es im Theater keine kleinen Rollen gibt: Mit Präzision und feinem Gespür für Timing wurden ihre Auftritte zu heimlichen Glanzpunkten des Abends. Foto: Elke Hussel
Kultur
„3 Musketiere“ in Freiberg: Starke Musicalpremiere in der Nikolaikirche
Von Elke Hussel
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Freiberg hat sich seinen Platz in der Musicalwelt erspielt. Die Premiere der „Musketiere“ von den früheren Falco-Produzenten in der Nikolaikirche am Samstagabend war ein Fest souveräner Leichtigkeit.

In der Musicalfassung „3 Musketiere“ geht es um Freundschaft, die stärker ist als jede Intrige, und Herzen, die gefährlicher schlagen als jeder Degen. Das Stück stammt von Rob und Ferdi Bolland, die einst für Falco Welthits wie „Rock me Amadeus“ produzierten. Es erzählt die bekannte Geschichte frisch: Der junge Gascogner D’Artagnan...
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