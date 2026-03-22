„3 Musketiere“ in Freiberg: Starke Musicalpremiere in der Nikolaikirche

Kultur
Freiberg hat sich seinen Platz in der Musicalwelt erspielt. Die Premiere der „Musketiere“ von den früheren Falco-Produzenten in der Nikolaikirche am Samstagabend war ein Fest souveräner Leichtigkeit.
In der Musicalfassung „3 Musketiere“ geht es um Freundschaft, die stärker ist als jede Intrige, und Herzen, die gefährlicher schlagen als jeder Degen. Das Stück stammt von Rob und Ferdi Bolland, die einst für Falco Welthits wie „Rock me Amadeus“ produzierten. Es erzählt die bekannte Geschichte frisch: Der junge Gascogner D’Artagnan...
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