„Einer für alle, alle für einen!“ – „3 Musketieren“ in der Freiberger Nikolaikirche

Das Mittelsächsische Theater bringt ab Samstag, 21. März, einen Klassiker auf die Bühne der Nikolaikirche. Das Musical „3 Musketiere“ ist für die ganze Familie geeignet.
In der Freiberger Nikolaikirche feiert am Samstag, den 21. März, um 19.30 Uhr das Musical „3 Musketiere“ von Rob und Fredi Bolland seine Premiere, das bis zum 10. April zu sehen sein wird. Damit zeigt das Mittelsächsische Theater abermals in der Nikolaikirche ein Musical für die ganze Familie. Seit seinem Erscheinen 1844 weckt Alexandre Dumas‘ Roman „Die drei Musketiere“ den Abenteuergeist vieler Generationen. In ihm erzählt der Dichter die Geschichte des jungen Gascogners d‘Atagnan, der aus der Provinz nach Paris aufbricht, um wie sein Vater ein Musketier des Königs zu werden und dabei in die Ränkespiele des mächtigen Kardinals Richelieus und seiner Handlangerin Milady de Winter gerät. Gemeinsam mit den Musketieren Athos, Porthos und Aramis rettet er schließlich den guten Ruf des Königs. (ug)