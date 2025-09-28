30 Jahre Schlingel: Internationales Filmfestival startet in Chemnitz

Kultur
Mit einer Gala im Opernhaus Chemnitz ist das 30. Schlingel-Festival gestartet. Bis 4. Oktober laufen 212 Filme aus 58 Ländern – von Weltpremieren bis zu europäischen Jury-Entdeckungen.
Mit einer festlichen Gala im Opernhaus ist am Sonnabend das 30. Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum „Schlingel“ eröffnet worden. Festivalleiter Michael Harbauer, der die Entwicklung seit den Anfängen 1996 begleitet, erinnerte an den Weg von der improvisierten Filmschau im Kulturzentrum Kraftwerk bis zum heutigen...
