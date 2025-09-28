Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Kultur
  • |

  • 30 Jahre Schlingel: Internationales Filmfestival startet in Chemnitz

Ein Schnitt, ein Jubel: Karoline von der Europäischen Kinderjury durchtrennte am Samstag auf der Opernhaus-Bühne das rote Band und eröffnete damit offiziell das Schlingel-Festival.
Ein Schnitt, ein Jubel: Karoline von der Europäischen Kinderjury durchtrennte am Samstag auf der Opernhaus-Bühne das rote Band und eröffnete damit offiziell das Schlingel-Festival. Bild: mqu
Ein Schnitt, ein Jubel: Karoline von der Europäischen Kinderjury durchtrennte am Samstag auf der Opernhaus-Bühne das rote Band und eröffnete damit offiziell das Schlingel-Festival.
Ein Schnitt, ein Jubel: Karoline von der Europäischen Kinderjury durchtrennte am Samstag auf der Opernhaus-Bühne das rote Band und eröffnete damit offiziell das Schlingel-Festival. Bild: mqu
Kultur
30 Jahre Schlingel: Internationales Filmfestival startet in Chemnitz
Redakteur
Von Maurice Querner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer Gala im Opernhaus Chemnitz ist das 30. Schlingel-Festival gestartet. Bis 4. Oktober laufen 212 Filme aus 58 Ländern – von Weltpremieren bis zu europäischen Jury-Entdeckungen.

Mit einer festlichen Gala im Opernhaus ist am Sonnabend das 30. Internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum „Schlingel“ eröffnet worden. Festivalleiter Michael Harbauer, der die Entwicklung seit den Anfängen 1996 begleitet, erinnerte an den Weg von der improvisierten Filmschau im Kulturzentrum Kraftwerk bis zum heutigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
10.09.2025
2 min.
Filmfestival "Schlingel" wartet mit neun Premieren auf
Zum 30. Jubiläum wartet das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" mit mehr als 200 Filmen auf, darunter neun Premieren. (Archivbild)
Neun Premieren, Filme aus 58 Ländern und eine XXL-Kinderjury: Das Festival "Schlingel" feiert Jubiläum. Was das Chemnitzer Kinderfilmfestival diesmal auf die Leinwand bringt.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
10.09.2025
5 min.
Filmreise durch die ganze Welt: Ende September startet in Chemnitz Jubiläumsedition des Schlingel-Festivals
„Die Schule der magischen Tiere 4“ erlebt seine Premiere in Chemnitz. Ida (Emilia Maier), Max (Thilo Fridolin Matthes), Leonie (Purnima Grätz), Jo (Loris Sichrovsky), Helene (Emilia Pieske) und Silas (Luis Vorbach) versuchen einen Hindernisparcours zu bestehen.
Das Internationale Filmfestival Schlingel bringt vom 27. September bis 4. Oktober 212 Filme aus 58 Ländern nach Chemnitz. Die 30. Ausgabe bietet ein Programm für jedes Alter.
Maurice Querner
Mehr Artikel