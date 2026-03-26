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Die Schlingel-(Mit)Macher Michael Harbauer (v. l.), Nadine Luther, Cindy Krause, Linda Gernitz, Claudia Liebe und Christin Disnowski.
Die Schlingel-(Mit)Macher Michael Harbauer (v. l.), Nadine Luther, Cindy Krause, Linda Gernitz, Claudia Liebe und Christin Disnowski. Foto: T. Fischer
Publikum eines Schlingel-Festival-Films im Kinopolis Freiberg.
Publikum eines Schlingel-Festival-Films im Kinopolis Freiberg. Foto: Tim Fischer
Kostenlose Trinkbecher mit Stiften und Flyern von der IHK Chemnitz.
Kostenlose Trinkbecher mit Stiften und Flyern von der IHK Chemnitz. Foto: Tim Fischer
Die Schlingel-(Mit)Macher Michael Harbauer (v. l.), Nadine Luther, Cindy Krause, Linda Gernitz, Claudia Liebe und Christin Disnowski.
Die Schlingel-(Mit)Macher Michael Harbauer (v. l.), Nadine Luther, Cindy Krause, Linda Gernitz, Claudia Liebe und Christin Disnowski. Foto: T. Fischer
Publikum eines Schlingel-Festival-Films im Kinopolis Freiberg.
Publikum eines Schlingel-Festival-Films im Kinopolis Freiberg. Foto: Tim Fischer
Kostenlose Trinkbecher mit Stiften und Flyern von der IHK Chemnitz.
Kostenlose Trinkbecher mit Stiften und Flyern von der IHK Chemnitz. Foto: Tim Fischer
Freiberg
Film ab: Filmprojekt „Stars on Tour“ diese Woche in Freiberg
Redakteur
Von Ellis Kupfer
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Berufsorientierung im Kino und ein Blick über den eigenen Tellerrand: Das Schlingel-Filmfestival zeigt Schülerinnen und Schülern aus Freiberg und Umgebung besondere Festivalfilme.

1000 Kindern und Jugendlichen aus Freiberg und Umgebung soll bis Ende der Woche Kultur aus aller Welt vermittelt werden. Denn im Kinopolis läuft seit Montag „Stars on Tour“, ein Gemeinschaftsprojekt des internationalen Filmfestival Schlingel und der IHK Mittelsachsen. Dabei sehen Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse...
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