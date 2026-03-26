Film ab: Filmprojekt „Stars on Tour“ diese Woche in Freiberg

Berufsorientierung im Kino und ein Blick über den eigenen Tellerrand: Das Schlingel-Filmfestival zeigt Schülerinnen und Schülern aus Freiberg und Umgebung besondere Festivalfilme.

1000 Kindern und Jugendlichen aus Freiberg und Umgebung soll bis Ende der Woche Kultur aus aller Welt vermittelt werden. Denn im Kinopolis läuft seit Montag „Stars on Tour“, ein Gemeinschaftsprojekt des internationalen Filmfestival Schlingel und der IHK Mittelsachsen. Dabei sehen Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse...